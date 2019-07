L'attore Adriano De Pasquale presidente di giuria al carnevale estivo di Arma di Taggia, la presentazione dell'evento

Quest’anno per il Carnevale Estivo di Arma di Taggia ci sarà un ospite speciale, un vip originario di questa località costiera. Stiamo parlando di Adriano De Pasquale che lascerà i set del mondo dello spettacolo e per una sera vestirà i panni del presidente di giuria in questo tradizionale appuntamento dell’estate, in programma sabato 20 luglio, con partenza dalle ore 21, dalla darsena di Arma.

Attore, fotomodello, cantante, Adriano De Pasquale ha un variegato un curriculum artistico. Ha girato spot per l’Italia, ma anche in tutto il mondo, mettendo il suo talento a disposizione di brand come Toyota, Nespresso, Just Eat, Orogel, Fila, Costa Crociere, solo per citarne alcuni degli ultimi anni. Lo troviamo anche in una puntata di Don Matteo, la nota fiction di casa Rai, in una sit com con Ludovica Comello su La 8, in un film con Ricky Tognazzi ed Enzo Iacchetti e poi c’è stata anche una partecipazione ad X Factor, nell’edizione 2008, nel team di Simona Ventura.

Un ritorno a casa tra gli impegni lavorativi che cosa si aspetta di vedere sabato prossimo al carnevale estivo di Arma di Taggia? "Quando sono stato contatto dall'assessore Dumarte ho subito accettato l'invito. Mi ha fatto molto piacere riceverlo anche perchè sono di Arma di Taggia. - racconta Adriano De Pasquale - Mi aspetto di trovare una grande festa e tanta allegria. L’anno scorso ho visto la manifestazione ed è stata un momento molto carino e divertente che rappresenta la spensieratezza dell’estate. Quindi sono ben contento quest'anno di poter essere il presidente di giuria di questa manifestazione. Ho la fortuna di riuscire a tornare spesso ad Arma di Taggia. Ho una fidanzata di Arma ed un bimbo di 9 anni che ama stare qui. Quando ho un minuto prendo e torno a casa. Siamo spesso qua anche se gli impegni sono tanti. Infatti, lunedì dovrò ripartire per Milano per girare un altro spot".

Quest’anno rispetto alla scorsa edizione il carnevale estivo sarà a tema libero. Da tempo Barbara Dumarte, l’assessore alla promozione turistica e manifestazioni sta lavorando in sinergia con numerosi enti e realtà del territorio, per l’organizzazione di questo appuntamento.

“Grazie ad Adriano De Pasquale che ha accettato l'invito del nostro Comune a prendere parte a questo appuntamento molto sentito ad Arma di Taggia. Quest'anno abbiamo deciso di lasciare massima libertà all’immaginazione del gruppi in gara. - racconta l’assessore Dumarte - Abbiamo iniziato a lavorare su questa edizione da febbraio, coinvolgendo: le scuole di danza ASD Artedanza, ASD BodyLab, ASD Noi della LDM; i balneari - Bagni Patrizia, Bagni Germana, Bagni Idelmery, Bagni Piccolo Jolly, Bagni Ruffini, Bagni Fortezza, Bagni Meridiana, Bagni Lido Blu, Bagni Comunali Falco, Bagni Il Gabbiano, Bagni Lido Annunziata; Associazione Albergatori; Bassilana Group; Circolo Nautico Arma; Leva' C’è; le Infioratrici della Proloco Taggia; il gruppo Natale a Villa Boselli; i Commercianti di Via Queirolo; il gruppo Sulle Orme di San Benedetto. Poter far sedere tutte questa realtà ad unico tavolo dove abbiamo condiviso questo obiettivo è già un grande risultato e una soddisfazione. Ci tengo a sottolineare come tutti abbiano lavorato attivamente per la riuscita del progetto”.



Alla sera il gruppo sfilerà sul lungomare di Arma di Taggia passando davanti alla giuria in piazza Tiziano Chierotti. Al termine della sfilata verranno decretati i vincitori per le diverse categorie, grazie all’insindacabile giudizio di una giuria. Gli stabilimenti gareggeranno per tre categorie: lo stendardo più bello, il gruppo più numeroso, il gruppo più originale. Invece, le associazioni concorreranno per un premio speciale istituito quest'anno: il gruppo più spumeggiante.



L'evento si svolgerà in sicurezza grazie alla presenza della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Protezione Civile. Anche i ragazzi del servizio civile saranno parte attiva nello svolgimento dell'evento.



Che spettacolo dobbiamo aspettarci? “Sarà un’edizione molto vivace e coreografica. Ci saranno trampolieri, macchine speciali, musica, colori e tanta danza. - risponde Barbara Dumarte - Nel pomeriggio offriremo un assaggio di allegria con una esibizione della scuola Do Re Musica. Inoltre, anche quest’anno durante la sfilata non mancheranno Katy Silva e le sue splendide ballerine brasiliane. Anche le numerose scuole di ballo interessate offriranno momenti di spettacolo durante la serata. La manifestazione sarà animata e coordinata dallo showman Gianni Rossi e si chiuderà con la proclamazione dei vincitori”.

La grande novità di questa seconda edizione è il tema libero? “La decisione di aver lasciato tema libero penso che ci permetterà di osservare ed assaporare l’immaginazione e l’estro di tutte queste persone che anche quest’anno hanno creduto in questa manifestazione. Un evento riproposto per la prima volta nel 2018, a distanza di 20 anni dall’ultima edizione. Siamo quasi pronti, mancano pochi giorni ma abbiamo l’entusiasmo ai massimi livelli. Il mio invito è di venire ad Arma di Taggia sabato prossimo ed essere protagonisti in questa seconda edizione del nostro carnevale estivo. Noi vi aspettiamo” - conclude l’assessore Barbara Dumarte.



Nella gallery fotografica le immagini dell'edizione 2018