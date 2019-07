In bicicletta da Limone a Sanremo: al Sud Est il grande arrivo della TransAlp Experience 2019 (Foto)

Si è conclusa questo pomeriggio nella zona del Sud Est a Sanremo l'avventura della TransAlp Experience 2019 organizzata da Limone On e Sanremo On con la collaborazione dell'Atl di Cuneo. L'evento fa parte dell'eBike Festival di Limone, dedicato al mondo della pedalata assistita.

I ciclisti sono partiti questa mattina alle 8.30 da Limone per arrivare nel pomeriggio a due passi dal mare. Il suggestivo percorso si è snodato tra le Alpi sulla storica Via del Sale per concludersi nella Città dei Fiori.