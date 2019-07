Imperia: due speciali “open night” per Villa Grock in occasione del plenilunio e per la notte di San Lorenzo

Un “gioiello” di Imperia brillerà di notte. Villa Grock, la suggestiva residenza con il sontuoso parco e il singolare Museo del Clown, a Imperia in via Fanny Roncati Carli, sarà aperta sino alle 23 lunedì 15 luglio e sabato 10 agosto.

Il suggestivo colpo d’occhio con la peschiera e il giardino illuminati arricchirà l’estate di aperture della dimora sulle alture di Oneglia, di proprietà della Provincia, accessibile al pubblico il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e quest’estate anche il venerdì mattina dalle 9 alle 12,30. Le date per le aperture straordinarie serali e notturne non sono state scelte a caso: lunedì 15 luglio cadrà la notte del plenilunio, sabato 10 agosto sarà il turno della notte di San Lorenzo, quella in cui si sta con il naso all'insù’ per scorgere le stelle cadenti. Per tutto questo la Provincia propone un palcoscenico privilegiato, ovvero Villa Grock, che in entrambe le giornate sarà aperta in via straordinaria dalle 18 alle 23, con un servizio di apericena e bar.

Il Presidente Domenico Abbo e il consigliere delegato Franca Saluzzo commentano: “La magia e la suggestione di Villa Grock sono davvero imperdibili di notte, e per questo motivo abbiamo deciso di aprire eccezionalmente la residenza sino alle 23. Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più usufruibile al grande pubblico il nostro patrimonio”.

Per informazioni si può consultare il sito internet www.museodelclown.it oppure si puo’ scrivere all’indirizzo mail villagrock@provincia.imperia.it