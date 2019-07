Reddito di Cittadinanza: in provincia di Imperia 5 mila richieste, oltre 1.200 le domande respinte

Sono i mesi dalla corsa al Reddito di Cittadinanza con migliaia di richieste ai vari centri Inps di tutta Italia. Grande lavoro (come ampiamente prevedibile) anche negli uffici della provincia di Imperia che, per questo, hanno già beneficiato di alcuni innesti di personale e altri ne avranno in autunno.

Ma quanti sono gli imperiesi che hanno richiesto il Reddito? Per il momento (dato aggiornato al 5 luglio) le domande arrivate all’Inps sono poco più di 5 mila (5.097 per la precisione), 2.806 delle quali sono state accolte (circa il 55%).

Alta, però, anche la percentuale di chi si è visto respingere la domanda: sono 1.230, circa il 24% dei richiedenti. I restanti 1.061 sono ancora in attesa di risposta.

“Al momento ci risultano molte più richieste di quanti siano i richiedenti che ne hanno realmente diritto” ci fanno sapere dalla direzione Inps. Per avere il dato definitivo occorre che siano valutate anche le 1.061 domande ancora sotto analisi. Ma il dato generale sembra evidenziare, come prevedibile, un gran numero di richieste da chi, in realtà, non ne avrebbe diritto.