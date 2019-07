International Champions Cup 2019: quali club europei saranno protagonisti

In attesa di conoscere il calendario definitivo per il campionato di serie A 2019-2020, che verrà pubblicato il prossimo 31 luglio, ci si concentra sul cosiddetto calcio d’estate, dove saranno di scena le amichevoli di lusso con le squadre di club big a livello europeo e naturalmente il calciomercato. Successivamente sarà la volta del Torino di Walter Mazzarri, con i preliminari di Europa League, mentre l’avvio ufficiale della stagione sarà dedicato alla prima fase della Coppa Italia, con il primo turno che dovrebbe disputarsi a partire dal 4 agosto 2019, che vedrà di scena le squadre di serie B e quelle di serie C. Tra le amichevoli più importanti, per quanto riguarda la serie A, bisogna segnalare la gara tra il Leicester e l’Atalanta di Gasperini, gara che si propone per dare uno slancio internazionale alla Dea, che quest’anno come tutti ben sanno, farà il suo esordio ufficiale in Champions League, che vedrà interessanti quote scommessa per questa edizione 2019-2020, già a partire dalla fase a gironi, quando ci sarà il sorteggio e i raggruppamenti ufficiali previsti per il prossimo mese d’agosto. Appuntamento importante anche per il Bologna, che ha concluso in modo davvero incredibile la passata stagione. I rossoblù incontreranno il 29 luglio lo Schalke 04, club tedesco che è ormai un’abituè della Champions League, nelle passate edizioni.

Il Napoli di Ancelotti e le amichevoli di lusso fuori dal circuito dell’I.C.C.

Il Napoli di Carlo Ancelotti, pur non avendo preso parte l’International Champions Cup , ha un calendario fitto di amichevoli di lusso, visto che prima giocherà contro il Marsiglia e il Barcellona, poi contro il Liverpool campione d’Europa in carica. Anche la Lazio di Simone Inzaghi, sta cercando di preparare al meglio una stagione, che la vedrà ancora una volta impiegata su tre fronti, campionato, Coppa Italia, di cui è la detentrice in carica e ovviamente Europa League; tra le gare in programma spicca l’amichevole di respiro internazionale tra la formazione biancoceleste e il Celta Vigo. Sarà interessante vedere anche le prime uscite delle neo-promosse Verona, Brescia e Lecce, che tornano nel giro delle grandi, dopo un lungo periodo, almeno per il Brescia di Corini e il Lecce di Fabio Liverani.

Il Milan di Giampaolo: fuori dall’Europa, ma con la testa al campionato

Il Milan che ha dovuto rinunciare all’Europa, farà parte della compagine delle italiane presenti in cartellone per questa nuova edizione dell’International Champions League, circuito esclusivo che vedrà di scena due continenti, Asia ed Europa e le più rappresentative formazioni internazionali che daranno vita a un torneo dall’alto tasso tecnico e spettacolare. Pensiamo al fatto che ritroveremo il meglio della Champions League della passata stagione con Benfica, Atletico Madrid e Real Madrid, Bayern Monaco, Tottenham, Manchester United, Inter, Juventus e Fiorentina, tra le altre squadre che si affronteranno durante la seconda parte di luglio. Una competizione che ha quindi valore simbolico e il prestigio della vetrina più importante per i tanti campioni che si affronteranno in questa fase di pre-campionato estivo. In mezzo ci saranno ancora tanti colpi di mercato, visto che nessuna squadra ha ancora rinunciato a rinforzare il proprio organico, con Barcellona e PSG scatenate, ma con Juventus, Inter e Napoli che non staranno di certo a guardare, visti i colpi che si stanno preparando per concludere, in termini di top player utili sia in campionato che per quanto riguarda l’edizione di Champions League 2019-2020.