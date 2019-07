Prima lo shopping al mercato, poi una sosta per pranzo da “Boccondivino” in piazza Eroi. Sono queste le prime tappe dell'Emiro del Qatar a-Thani in vacanza oggi a Sanremo insieme alla famiglia.

Pranzo tipico ligure per poi riprendere il giro turistico e di shopping con una possibile tappa anche a The Mall, l'outlet del lusso di valle Armea.