Sanremo: il nostro lettore Domenico chiede l'installazione degli autovelox in corso Inglesi

Il nostro lettore Domenico ci scrive per segnalare di nuovo i molti automobilisti e motociclisti che non rispettano i limiti in corso Inglesi.

“Più volte ho fatto presente l'alta velocità delle macchine e soprattutto delle moto che, noncuranti dei pericoli, vanno come pazzi scambiando la strada per un circuito. I marciapiede sono quasi inesistenti, i pedoni rischiano seriamente di essere investiti tutti i giorni e a tutte le ore. Chiediamo l'installazione delle colonnine per il rilevamento della velocità, vi preghiamo di intervenire in tempi ragionevoli”.