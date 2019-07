'Ape in fiore': anche il Lions Club Bordighera Otto Luoghi domenica prossima a Vallebona

La postazione che i Lions stanno predisponendo vedrà protagonisti i nostri amici a quattro zampe: l’Ape sarà dedicata ai labrador del centro di addestramento cani guida di Limbiate, un’eccellenza europea pensata, studiata e realizzata dai Lions italiani per offrire un cane guida preparato ad essere “due occhi per chi non vede”.

“Il nostro obiettivo quest’anno - spiega il Presidente Germano Pellegrino – è raccogliere fondi per donare un cane guida ad un non vedente. Dal 1959, anno di fondazione del Servizio cani guida dei Lions, sino ad oggi sono oltre 2000 i cani consegnati, ma sono ancora 169 le persone non vedenti che ne attendono uno. Crescere un cucciolo e addestrare un cane guida costa, costa tempo e denaro”.

Il Centro addestramento di Limbiate nasce il 14 marzo 2014, quando il Servizio Cani Guida dei Lions acquista l’area dalla Provincia Monza e Brianza. Occupa una superficie di 25.000 metri quadrati. Ci lavorano quotidianamente 15 persone, ed è formato da: una casa accoglienza per i ciechi che vengono a conoscere i loro ausiliari a quattro zampe, 2 campi di addestramento, 38 box ospitanti 2 cani ciascuno con giardinetto esterno coperto e una zona interna, un’infermeria veterinaria e una nursery con 5 sale parto, un auditorium.

I soci Lions, con il loro gilet giallo, saranno presenti sul posto e vi aspettano numerosi fin dal mattino per darvi informazioni in merito a questo service, per conoscere meglio tutta l’attività di selezione, preparazione e consegna di un cane guida.