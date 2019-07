Sanremo: incontro tra Fisascat Cisl e Sindaco Biancheri sul futuro del Casinò: "Fiduciosi ma attenti"

Incontro tra il sindacato Fisascat Cisl, quest’oggi con il Sindaco Biancheri per condividere un progetto per il futuro del Casinò di Sanremo. I temi sul tavolo sono stati: riorganizzazione del personale e nuove assunzioni, futuro degli appalti, piano di rilancio, assetto del nuovo management.

“Il Sindaco – hanno dichiarato al termine dell’incontro Marilena Semeria e Massimiliano Scialanca - a nostro giudizio, ha l’oneroso compito di scegliere bene l’avvicendamento del Cda, chiunque verrà dovrà avere le competenze per poter essere immediatamente operativo sui temi sopra citati ed avere un continuo contatto con la proprietà e le organizzazioni sindacali per poter ottemperare, in tempi brevi e con capacità, alle direttive impartitegli. Saremo subito disponibili ad istituire un tavolo di trattativa sempre aperto e flessibile agli sviluppi futuri”.

“Dall’incontro usciamo fiduciosi – terminano Semeria e Scialanca - che possa esserci un nuovo periodo di apertura alle relazioni sindacali, ma soprattutto di condivisione di intenti. Terminiamo ribadendo l’importanza di rinnovare celermente il Contratto di lavoro e formulare il nuovo accordo sull’incentivo all’esodo. Disponibili al dialogo, ma critici”.