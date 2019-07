Imperia: il PD presenta mozione sulla mancanza di barriere fonoassorbenti vicino al tracciato autostradale e ferroviario

Questa mattina il Gruppo Consiliare del PD di Imperia ha presentato una mozione, che andrà in discussione nel prossimo Consiglio Comunale, sulla mancanza, in alcune zone del territorio comunale, di barriere fonoassorbenti, comunemente denominate barriere antirumore, in prossimità del tracciato autostradale e ferroviario.



In particolare, la Consigliera Enrica Chiarini precisa: “Abbiamo presentato questa mozione affinché il Comune si faccia parte diligente per incontrare Autostrada dei Fiori S.p.A e Rete Ferroviaria Italiana al fine di implementare nel territorio cittadino le installazioni di barriere fonoassorbenti garantendo così ai cittadini imperiesi un contenuto impatto sonoro derivante dal traffico veicolare e ferroviario”.