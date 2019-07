Il Sindaco di Cesio Fabio Natta responsabile degli enti locali per il Psi, il plauso di Adriano Biancheri

“È con grande piacere che apprendiamo della conferma del compagno Fabio Natta nella segreteria nazionale del Psi. A ciò si aggiunge la gioia per l'importante incarico assegnato a Natta dal segretario Enzo Maraio: quello di responsabile nazionale Enti Locali”.

Interviene in questo modo il segretario provinciale del Psi, Adriano Biancheri, che prosegue: “Si tratta indubbiamente di un riconoscimento figlio del coerente, qualificato e proficuo lavoro svolro da Fabio Natta in questi anni a livello politico e amministrativo. Un riconoscimento che gratifica anche tutti i compagni socialisti imperiesi che, grati al segretario nazionale per la stima e la considerazione, nell'augurare buon lavoro a Natta confermano il loro totale impegno per le difficili sfide che si prospettano”.