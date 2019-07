San Bartolomeo al Mare: al 'M&T Festival' dopo le risate torna sul palco la musica

Gli spettacoli del M&T Festival di San Bartolomeo al Mare continuano a riscuotere successo di pubblico. Anche la commedia brillante 'Quattro ristoranti e un funerale', andata in scena ieri sera a cura della Associazione Culturale Le Fanfalucche ha stupito il numeroso pubblico occorso in Piazza Torre Santa Maria. Molte risate e un po' di incredulità, per la storia del famoso Chef, dei suoi assistenti litigiosi, di una cucina interattiva e di una fidanzata capricciosa.

Questa sera torna torna sul palco la musica con il concerto della SuperBand: due ore con i grandi successi della musica italiana ed internazionale, con un repertorio molto divertente e coinvolgente che comprende i grandi successi della musica italiana (Lucio Battisti e Formula Tre, Equipe 84, Fabrizio De Andrè, PFM ecc.), del rock americano e inglese (Pink Floyd, Cream, Beach Boys, Alan Parson ecc.) e Soul rhythm’n blues (Wilson Pickett, James Brown, Blues Brothers, Eric Clapton). La Superband è una super formazione di musicisti liguri provenienti da varie realtà musicali. Ne fanno parte Giorgio Usai (voce e tastiera, New Trolls), Alfredo Vandresi (voce e batteria, Delirium), Paolo Ballardini (voce e chitarra, I migliori anni Rai 1) e Emico Bianchi (voce e tastiera, Gens e F3).

Domani la performance di uno personaggi più straordinari ed eclettici del mondo musicale italiano, Gegè Telesforo. Domenica serata finale con le canzoni autobiografiche di Sergio Moses.