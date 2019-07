Imperia: rottura dell'acquedotto alla Spianata, l'Amat "Prolungata l'interruzione idrica nel dianese" (foto e video)

"Una nuova perdita in piazza Nino Bixio/borgo Peri ad Imperia ha richiesto la predisposizione di un secondo cantiere, in aggiunta a quello già attivo in via Torino a Diano Marina, al fine di procedere alla riparazione della linea.



L'entità della perdita costringe a prolungare l'interruzione del servizio verso il Golfo Dianese, al fine di poter operare in condizioni di sicurezza.



I lavori proseguiranno, senza soluzione di continuità, fino al tardissimo pomeriggio di oggi". Così Amat in una nota che preannuncia l'allungamento dei tempi per il ripristino della fornitura idrica a Diano Marina, a causa della doppia rottura dell'acquedotto, la prima nella città degli aranci questa mattina, la seconda nei pressi della spianata a Imperia, che ha provocato l'esplosione di un geyser alto una quindicina di metri.



L'asfalto rotto dalla pressione dell'acqua ha danneggiato alcune auto in sosta nelle vicinanze.







Sul posto sono subito intervenuti i tecnici Amat che stanno lavorando per ripristinare al più presto la situazione. Presenti anche la Polizia Municipale, i Vigli del Fuoco e gli assessori Antonio Gagliano, Laura Gandolfo, e Gianmarco Oneglio.