Imperia: esplode tubatura in spianata Borgo Peri, geyser di almeno 15 metri danneggia auto posteggiate (Foto e Video)

Improvvisa esplosione di un tubo intorno alle ore 12.30 in spianata Borgo Peri ad Oneglia, in prossimità dell’hotel Kristina. Un tubo è esploso generando un geyser di un’altezza approssimativa di almeno 15 metri e scagliando detriti e pezzi d’asfalto a terra e danneggiando diverse auto posteggiate nelle immediate vicinanze.





L’esplosione è avvenuta al centro della carreggiata in una zona particolarmente frequentata in quanto a ridosso degli stabilimenti balneari. La vistosa perdita d’acqua si è spinta fino ad arrivare in piazza Nino Bixio raggiungendo diversi centimetri di quota a terra.





Dopo circa un quarto d’ora è stata interrotta la distribuzione idrica. I tecnici dell’Amat sono arrivati pochi minuti dopo. Sul posto anche gli assessori Gianmarco Oneglio, Laura Gandolfo e Antonio Gagliano oltre al comandante della polizia municipale Aldo Bergaminelli accompagnato da numerosi agenti. Si tratta dell’ennesima rottura sull’acquedotto del Roja.



"Una nuova perdita in piazza Nino Bixio/borgo Peri ad Imperia ha richiesto la predisposizione di un secondo cantiere, in aggiunta a quello già attivo in via Torino a Diano Marina, al fine di procedere alla riparazione della linea.



L'entità della perdita costringe a prolungare l'interruzione del servizio verso il Golfo Dianese, al fine di poter operare in condizioni di sicurezza.



I lavori proseguiranno, senza soluzione di continuità, fino al tardissimo pomeriggio di oggi", spiega Amat in una nota.