Domani alle 'Caravelle' di Ceriale 'Tuffati a donare' con le associazioni Avis, Admo e Aido

L’estate è uno dei periodi più critici per quanto riguarda la donazione e le attività di volontariato. Spesso si va in vacanza e ci si 'dimentica' che è possibile fare del bene. L’evento non solo ricordarci ed invitarci a donare, ma farci riflettere che fare del bene, fa bene…. e rallegra. La donazione è come il tuffo, prevede un attento e serio momento preliminare di valutazione ed analisi, ma poi quando abbiamo capito che possiamo farlo, allora è l’entusiasmo che prevale nel compiere il nostro gesto. Anche per la donazione vi è, e vi deve essere, un primo momento di responsabilità e consapevolezza, seguito poi dalla gioia e dalla frenesia di poter donare qualcosa agli altri.

Ed infine, come dopo il tuffo, viene la soddisfazione. E’ per questo che lo spirito della giornata “Tuffati a donare” è divertirsi, insieme, riflettendo. Lo slogan è un invito a tutti, un appello da raccogliere con generosità e spirito altruistico e lanciarsi a donare per gli altri. L'evento avrà un duplice scopo; quello di festa che coinvolge i donatori, i volontari e i loro amici e quello della promozione e informazione per tutti gli ospiti del parco. La giornata inizierà ufficialmente con l’amichevole partecipazione di Luca Galtieri, un coinvolgente flashmob acquatico e l’immancabile tuffo. Si proseguirà con il canta-doccia, le foto con la cornice “Tuffati a donare” e le mascotte AVIS, anche quest’anno non mancheranno il torneo di beach volley, i clown e i giochi in acqua.