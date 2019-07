Dolcedo: al via la prossima settimana la rassegna di eventi estivi 'Per le vie del Borgo'

Per il quinto anno consecutivo il Comune di Dolcedo organizza la rassegna di eventi estivi “Per le vie del Borgo” che vede sfilare, nella magnifica cornice del sagrato della Chiesa Parrocchiale di S.Tommaso, artisti di fama nazionale e internazionale che propongono spettacoli di musica e teatro.

Si inizia il 17 luglio alle 21,15 all’interno della Chiesa di San Tommaso con un concerto di musica occitana affidato al gruppo CuBa Libre. Il 20 luglio, per le vie del paese si snoderà uno spettacolo teatrale itinerante dal titolo “Voces”, affidato all’interpretazione di cinque attrici tra cui Marcella Cortese, alla quale è affidata anche la regia. Seguirà, il 25 luglio il violoncellista Lamberto Curtoni insieme alla clavicembalista Claudia Ferraro e al contrabbassista G. Curtoni in uno spettacolo dal titolo “ Il violoncello italiano alle corti europee”. Il 27 luglio sarà la volta del Trio Chagall, trio per archi e pianoforte, composto da tre giovani promesse della musica italiana e il 30 luglio Gianmarco Moneti si esibirà al pianoforte. Moneti insieme al Trio Chagall fa parte della rassegna giovani che il Comune vuole promuovere.

La rassegna proseguirà il 3 agosto con il Mystic Now Quartet che eseguirà musica classica rivisitata e il 5 agosto ci sarà, al pianoforte, il Maestro imperiese Giovanni Doria Miglietta. L’8 agosto Rosario Bonaccorso al contrabbasso insieme a Olivia Trummer e Flavio Sigurtà ci proporrà “The sound of us”, concerto jazz. Il 14 agosto ci sarà un secondo spettacolo teatrale divertente affidato all’attrice Simonetta Guarino e la rassegna chiuderà il 22 agosto con il concerto di cornamuse di Fabio Rinaudo.

Tutti i concerti saranno ad offerta libera e avranno inizio alle 21,15.