Bordighera: domenica prossima una marcia non competitiva per riscoprire la bellezza del 'Beodo'

Un appuntamento per scoprire (o ri-scoprire) la bellezza del Beodo e per dare un piccolo contributo a due buone cause: è ‘Beodo Urban Trail’, la marcia non competitiva e aperta a tutti che si svolgerà domenica prossima a Bordighera.

Il percorso seguirà l’antico sentiero che dal ‘Paese Alto’ porta a Sasso; curva dopo curva, i partecipanti potranno ammirare gli scorci che ispirarono Claude Monet e continuano a incantare ancora oggi con una natura lussureggiante e colori vivi e luminosi. E’ prevista una quota di iscrizione di 10 euro ed il ricavato sarà devoluto in parte alla riqualificazione del Beodo stesso ed in parte a SOS Bordigatti, l’associazione che si occupa di cura e controllo delle colonie feline con un impegno quotidiano.

Il piazzale del Capo sarà sia il luogo di partenza, alle 9.30 (ritrovo alle 8.30), sia il punto d’arrivo della marcia; sarà allestito un punto ristoro a metà percorso e in chiusura sarà offerto un rinfresco. L’iniziativa è a cura dell’Associazione SOS Bordigatti, con la collaborazione del Comune di Bordighera.