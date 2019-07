Al Tennis Sanremo entra nelle fasi finali il torneo “Città di Sanremo” ITF Senior Championships

Si sta svolgendo con grande interesse e partecipazione di pubblico il torneo “Città di Sanremo” ITF Senior Championships sui campi in terra del circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia. Con oltre cento iscritti e 14 nazionalità rappresentate, il torneo che si sta disputando dall'8 luglio e che terminerà domenica 14 luglio, ha messo in mostra il meglio del tennis per veterani, con numerosi incontri molto combattuti, durati anche oltre le tre ore. Il torneo entrato nelle fasi finali vede l'unico giocatore del circolo rimasto in gara, Andrea Persico, nella categoria over 45, che nel primo pomeriggio incontrerà il turco Okan Okyay in una partita che si prevede molto incerta.