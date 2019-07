Da Arredi e Dintorni a Imperia grandi opportunità: offertissime e saldi con sconti fino al 50%

Da '20 anni con entusiasmo e professionalità’ l'azienda Arredi e Dintorni crea per i propri clienti ambienti unici e fatti su misura per ogni tipo di esigenza. Vista la complessità dei lavori e i materiali di pregio utilizzati per soddisfare le richieste dei clienti, Arredi e Dintorni non ha mai avuto la possibilità di soffermarsi su offerte promozionali o partecipare ai saldi stagionali. Quest'anno, per festeggiare i suoi '20 anni di attività, l'azienda ha deciso di premiare la clientela offrendo grandi opportunità di acquisto con offertissime e saldi con sconti fino al 50% su oggetti di valore, che spaziano dai complementi di arredo ai tessuti per tendaggi e rivestimenti, dai capi d'abbigliamento all'home fragrance, dai divani e letti imbottiti alla biancheria per la casa, dall'illuminazione alle cuscinerie e così via. Arredi e Dintorni non è un semplice showroom ma un laboratorio artigianale dove vengono realizzate creazioni uniche che potranno arredare la vostra casa dando forma ai vostri desideri più esclusivi. La titolare Anna Maria e il suo staff vi aspettano per soddisfare ogni vostra esigenza d'arredo, offrendo assistenza, progettazione e soluzioni personalizzate che siano all'altezza delle vostre richieste.

L'atelier è situato nel cuore di Oneglia in via Vincenzo Monti, 18 presso la Galleria degli Orti.

Per ulteriori informazioni potrete visitare il sito o la pagina Facebook o telefonare al 0183 767300.