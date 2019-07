Ventimiglia: via Cavour, camion in panne si ferma davanti alla chiesta di Sant’Agostino, gravi disagi al traffico

Se la viabilità a Ventimiglia è difficile in una giornata ordinaria, il venerdì, giorno di mercato, diventa davvero calda. Questa mattina per i ventimigliesi, e non solo, attraversare la città è stato ancora più problematico a causa di un camion in panne in via Cavour, proprio all’altezza della chiesa di Sant’Agostino che ha creato non pochi disagi.

Tempestivo l’intervento della Polizia Locale che è intervenuta per gestire il flusso delle auto. Il mezzo è stato rimosso da poco e il traffico sta lentamente tornando alla normalità, ovviamente quella di un venerdì estivo con il mercato settimanale.