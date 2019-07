Diano Marina: rottura dell'acquedotto in via Torino e problemi di approvvigionamento, in arrivo l'autobotte (foto)

Arriverà l'autobotte, entro un paio d'ore in piazza Martiri della Libertà, a Diano Marina, per fronteggiare l'emergenza idrica, l'ennesima, creatasi dopo la rottura dell'acquedotto, in via Torino nella città degli aranci.



Una rottura che si era già verificata ieri, ma che oggi sembrerebbe essere più grave. Sul posto i tecnici Amat che stanno lavorando incessantemente per riparare il guasto e gli agenti della Polizia Municipale.



L'area di cantiere è stata delimitata. "Le operazioni di scavo sono iniziate da qualche ora, - si legge in un comunicato di Amat - ma l’entità della perdita costringe l’azienda ad interrompere l’erogazione dell’acqua, in modo da effettuare la riparazione in condizioni di sicurezza. Al momento non si conosce l’entità del danno e, quindi, anche la durata dell’intervento. Sicuramente si creeranno non pochi problemi per gli alberghi e le abitazioni del golfo".