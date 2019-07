CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 12 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Centrale (tel. 0184 597822)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 17.30 - 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia - "Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente…”

Voto della critica: ****

Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- TOY STORY 4 – ore 16.15 - 20.00 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia - "Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l'arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome 'Forky' nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo…”

Voto della critica: ****

- ANNABELLE 3 – ore 18.00 - 21.45 – di Gary Dauberman - con Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife – Horror/Thriller - "I demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola ‘al sicuro’ dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 21.15 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- ANNABELLE 3 – ore 21.15 – di Gary Dauberman - con Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife – Horror/Thriller

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- NUREYEV - THE WHITE CROW – ore 21.00 – di Ralph Fiennes - con Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, Aleksey Morozov – Biografico/Drammatico - "Nel 1961, l'astro nascente del balletto russo Rudolf Nureyev, sfuggì in maniera rocambolesca al rimpatrio e si consegnò alla polizia di Parigi…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 21.15 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- PETS 2 – VITA DA ANIMALI – ore 21.30 – di Chris Renaud – con la voce di Alessandro Cattelan - Animazione - "Sequel dell'hit animato Pets - Vita da animali, torniamo a intrufolarci nelle vite di Max e dei suoi amici a quattro zampe, scoprendo cosa combinano quando i loro padroni li lasciano da soli per andare a lavoro o a scuola. Max è alle prese con l'ansia perchè preoccupatissimo per Liam, il figlio di Katie, Nevosetto è preso da manie di grandezza, convinto di essere un supereroe e Gidget deve imparare a comportarsi da gatta per una missione sotto copertura…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- GREEN BOOK – ore 21.00 – di Peter Farrelly - con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne – Biografico/Commedia/Drammatico - "New York, anni '60. Tony Lip, un tempo rinomato buttafuori, finisce a fare l'autista di Don Shirley, giovane pianista afro-americano. Lip deve accompagnare il pianista prodigio in un lungo tour nel profondo sud degli Stati Uniti. Dopo alcune prime difficoltà, il viaggio nelle regioni razziste degli USA porta i due a stringere una forte e straordinaria amicizia…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- ATTENTI A QUELLE DUE – ore 21.00 – di Chris Addison - con Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Dean Norris, Tim Blake Nelson, Emma Davies - Commedia - "Due donne squattrinate provenienti da diverse estrazioni sociali sono pronte a spillare quanti più soldi possibili ad un ricco genio del settore tecnologico, vero bersaglio della loro truffa…”

Voto della critica: **

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 19.00 - 21.30 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





