Un casting per nuovi volti femminili in Italia che possano diventare modelle professioniste. Si sta svolgendo oggi pomeriggio all’Ovs di Sanremo, in collaborazione con Marie Claire.

Si tratta di una scelta di giovanissime che Marie Claire fa in diverse città, per ragazze tra i 15 ed i 25 anni.

Tra tutte le selezionate dei 12 casting di quest’anno verranno scelti i volti più interessanti per proporre loro un contratto professionistico.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)