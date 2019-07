Sanremo: mercoledì prossimo alle 21 un incontro aperto a tutti i genitori sul tema 'Open Day 1a Media'

Si svolge mercoledì prossimo alle 21, al Caleidoscopio di via XX Settembre a Sanremo, la prima giornata ‘Open Day 1a Media’, una proposta del ‘Gruppo genitori’ della nostra provincia.

Si tratta di un incontro formativo sulla ‘Prima Media parentale 2019/2020’, con la proposta che sarà centrata sulla qualità delle esperienze di apprendimento e che permetta ai ragazzi di imparare a conoscere se stessi e la realtà che li circonda.

L’appuntamento è fissato per le 21 e tutti i genitori sono invitati a partecipare perché “Imparare a vivere richiede non solo conoscenze, ma anche saper trasformare le informazioni acquisite in saperi e incorporarli nella propria vita”.