Sanremo: apre i battenti il rinnovato showroom “Borea” in via Roma 124 (Foto)

Ha aperto questa sera il rinnovato showroom “Borea” in via Roma 124. Lo spazio espositivo, distribuito su due piani, è stato ripensato per interpretare le richieste di una clientela sempre più variegata ed esigente.

Alla 'prima' hanno preso parte molti amici e clienti di “Borea” oltre al sindaco Alberto Biancheri.

I nuovi ambienti, progettati dall'architetto Marco Romanelli, stupiscono per la luminosità e l'accogliente essenzialità nei toni del grigio e del bianco che si accendono di rosso cupo. Il cliente ha a disposizione un'ampia gamma di prodotti per il bagno dai sanitari alle rubinetterie, dalle cabine doccia ai mobili d'arredo, fino ad arrivare ai rivestimenti e ai pavimenti, presentati in composizioni cromatiche e allestiti su un tavolo lungo ben 13 metri.

Il personale, grazie alla pluriennale esperienza nel settore termo-idraulico dell'azienda, saprà inoltre guidarvi nella scelta delle migliori soluzioni per il riscaldamento e il condizionamento della casa.