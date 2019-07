Nuova rottura dell'acquedotto e rubinetti a secco nel dianese: la falla in via Torino, operai al lavoro

Nuovi problemi per l’approvvigionamento idrico del golfo dianese. Da questa mattina, infatti, l’Amat è alle prese con una rottura dell’acquedotto del Roya in via Torino a Diano Marina.

Le operazioni di scavo sono iniziate da qualche ora, ma l’entità della perdita costringe l’azienda ad interrompere l’erogazione dell’acqua, in modo da effettuare la riparazione in condizioni di sicurezza.

Al momento non si conosce l’entità del danno e, quindi, anche la durata dell’intervento. Sicuramente si creeranno non pochi problemi per gli alberghi e le abitazioni del golfo. Non è da escludere anche l’ausilio delle autobotti nelle prossime ore.