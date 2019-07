Arma di Taggia: la prossima settimana registra Rai ospite in prospettiva al Docufilm 'La passeggiata Landolfiana'

In prospettiva del Docufilm 'La passeggiata Landolfiana', in relazione al rapporto che legano la figura e i testi del grande scrittore Tommaso Landolfi ad Arma di Taggia, paese nel quale ha vissuto dal 1962 al 1968, il 19, 20 e 21 luglio è previsto un approfondito sopralluogo, guidato dallo scrittore in versi Lamberto Garzia, del regista romano Rai Luca Archibugi, che si ricorda essere tra i più importanti autori teatrali italiani, finalizzato a meglio inquadrare la produzione filmica.

Nei giorni di permanenza armasca, sarà ospitato durante il giorno dallo stabilimento balneare 'Germana' e il tutto non a caso, dato che una delle titolari, la professoressa Laura Garberoglio è autrice del libro 'Arma... da una Grotta alla Città', testo risultato assai utile per comprendere la toponomastica degli anni che interessano Lamberto Garzia, Luca Archibugi e il critico Andrea Cortellessa, il maggior studioso dell’opera landolfiana a livello internazionale.