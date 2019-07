Sanremo: una nostra lettrice ringrazia tutto il personale del Consultorio "Grazie dal profondo del cuore"

Una nostra lettrice ci ha scritto dopo la sua positiva esperienza al ‘Consultorio’ di Sanremo:

“Due gravidanze in due anni, la prima, finita nel peggiore dei modi, distruggendo i sogni di due futuri genitori. Nuova gravidanza dopo pochi mesi e nello squilibrio emotivo più totale, non cercata, non voluta. Pensi di non farcela, pensi che tutto andrà di nuovo male, ma con accanto le persone giuste tutto cambia e quelle persone sono lo staff del ‘Consultorio’ di Sanremo che, con professionalità, sensibilità e passione nel loro lavoro, mi hanno accompagnata in questo percorso delicato e difficile. Mi sono state vicino giorno per giorno, rassicurandomi e dandomi la forza di andare avanti nonostante il brutto passato alle spalle. A poco più di un anno dalla perdita del mio primo figlio, stringo tra le braccia una nuova meraviglia che ha saputo ridare un po’ di luce a noi genitori speciali. Per questo, vorrei ringraziare in particolar modo la Dott.ssa Simari e le ostetriche ‘Perle rare’, Concetta e Marina elogiando nuovamente la cura che hanno avuto verso di me, nonchè le infermiere Elena e Teresa, dolcissime e sempre disponibili. Un piccolo ma non meno importante ringraziamento va alla Dottoressa Motzo e l'ostretica Chiara del reparto ostetricia dell'ospedale di Imperia, che sono state al mio fianco durante il trasporto d'urgenza all'ospedale ‘Gaslini’ ed hanno saputo ‘tenere a bada’ le mie paure. Si sente parlare troppo spesso di disagi e di malasanità, ma è anche doveroso far presente quando ci sono professionisti che dimostrano non solo dedizione al loro lavoro, ma anche tanto ‘cuore’ verso i propri pazienti. Un grazie dal profondo del cuore!”