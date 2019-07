Sanremo: tasso trovato morto a bordo strada, la risposta del nostro lettore Gianni Calvi

Il nostro lettore Gianni Calvi, ci ha scritto per rispondere in relazione alla carcassa del tasso trovato:

“A norma del DLGS 152/2006 che disciplina la materia dei rifiuti , le carcasse di animali morti in stato di abbandono, ancorchè selvatici, rientrano nella classificazione dei rifiuti speciali e nel territorio comunale il compito della rimozione dei rifiuti è affidato, appunto, all'Amministrazione Comunale che dovrà attivarsi per la bonifica. Logicamente se presente un servizio di igiene urbana sarà questo a cui ci si dovrà rivolgere per portare a compimento l'intervento di bonifica. Che si tratti di rumenta o di un tasso morto sempre in capo al Sindaco il compito della rimozione. In caso di animali domestici interviene il servizio veterinario (e loro, garantisco, arrivano subito)”.