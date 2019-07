Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 12 a domenica 14 luglio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 12 LUGLIO

SANREMO

10.00. ‘Città di Sanremo’ Senior Championship: gare di tennis. Tennis Club Sanremo, corso Matuzia, fino al 14 luglio (info)

12.00. Inaugurazione della mostra ‘Genova per Sanremo. Dischi, etichette e copertine del Festival dal 1957 al 1997’ curata dall’architetto Rossella Scunza del Polo Museale della Liguria. Foyer del Casinò Municipale



16.00-20.00. Selezione per ‘Future Visioni Model Search 2019, progetto del mensile Marie Claire dedicato alla ricerca di nuovi volti italiani da lanciare sul palcoscenico internazionale: le ragazze selezionate durante il casting partecipano allo shooting moda previsto sabato 13 e domenica 14 luglio. Negozio OVS di Via Giacomo Matteotti 222/224 (i dettagli a questo link)

16.30. Visita dei parchi di Villa Ormond e Zirio e del Museo del Fiore (7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis, ingresso al Museo del Fiore incluso. Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria di Sanremo

19.00. Incontro ad ingresso libero nell'ambito del programma Café Philo della Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo condotto dal Prof. Julien Simonpieri sulla letteratura francese ‘Unità di tempo, di luogo e d'azione’. Bar L & G di Sanremo Piazza Borea d'Olmo 1

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, music time con Sonny & Dimi Sonny Riviera e Andrea Di Michele, propongono un inedito viaggio musicale, che parte dagli anni ’50 e arriva ai grandi successi del momento. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Inaugurazione mostra personale ‘Senza ‘Lei’ siamo niente’ della pittrice Astrid Poortvliet. Galleria d'arte ‘Bonbonniere’, Corso inglesi 3 (fino al 22 luglio, h 17/23)

21.00. ‘Una Notte al Museo’: serata suggestiva all'insegna del mistero e del divertimento con un susseguirsi di emozioni e colpi di scena (12 euro per spettacolo, drink e piccola degustazione di prodotti tipici). Museo del Fiore, corso Cavallotti, 113, all'interno del Parco di Villa Ormond, info 340 4002419

21.15. Fiato alle Trombe: rassegna di musica bandistica con esibizione della Banda ‘Città di Sanremo diretta dal M° Adriano Meggetto. Piazza San Siro

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì, fino a fine settembre)

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, Francesca Diotallevi presenta ‘Dai tuoi occhi solamente’, Neripozza. Dialoga con l’autrice Alberto Milesi, direttore di Borgate dal vivo. Allestimento mostra fotografica a cura di Agenda Fotografica, Imperia. Borgo Foce (più info)

VENTIMIGLIA

9.00. Inizio Torneo Open Femminile. Tennis Club Ventimiglia



21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive, visite guidate, laboratori didattici peri più piccoli ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (tutti i venerdì fino al 31 agosto)

21.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Forte dell’Annunziata

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

18.30-19.30. Laboratorio d'inglese (consigliato a partire dai 14 anni) al Chiosco della musica (fino al 20 luglio)

19.00. Sagra del Pesce. Specialità di mare all’ombra degli ulivi dei Giardini Lowe di Via Vittorio Veneto, organizzata dalla Pro Loco Bordighera, fino al 14 luglio

20.30-21.30. Baby dance alla Rotonda di Sant'Ampelio (fino al 20 luglio)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. ‘Tutti all’arrembaggio Pirati’ è il nuovo e divertente spettacolo del teatro dei Mille Colori. Borghetto San Nicolò, Piazza Oberdan

21.00. Inaugurazione mostra di Mario Borella ‘Luci e colori del Ponente e Costa Azzurra’: ntologia delle opere più significative attraverso un neo-impressionismo che fa sognare tra luci e colori. Chiesa Anglicana, fino al 28 luglio (tutti i giorni 17/23)



21.15. ‘Cuori&Cori’: serata musicale con ospite d'onore l’Univesrity Chorale, University of North Carolina Charlotte-North Carolina (USA) diretto dal prof. Randy Haldeman. Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina

OSPEDALETTI



11.00-24.00. ‘Festa Greca’ (1a edizione): mercatino, area street food ‘made in Grecia’, balli folkloristici. Lungomare, nei pressi di Piazza IV Novembre, ingresso gratuito, fino al 14 luglio (più info)

TAGGIA ARMA

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

18.30. Per il tour letterario ‘Mare d'Inchiostro’, Marco Vallarino presenta il libro ‘Il cuore sul muro’. Time Café, ingresso libero

21.00. ‘Levante c’è’: serata di animazione con musica, balli e dimostrazioni sportive in collaborazione con gli operatori commerciali e turistici del lungomare di levante

21.00. ‘La piazza si fa cinema’: proiezione del film ‘Zootropolis’ (Judy Hopps, una coniglietta originaria di Bunnyburrow, coltiva il suo sogno d’infanzia di diventare un ufficiale di polizia nella grande città di Zootropolis). Piazza Cavour a Taggia

RIVA LIGURE



21.00. Sfilata per il Concorso Nazionale Miss Italia 2019 con selezione di Miss Miluna. Piazza Ughetto

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Miramare

19.00. Sagra ‘Evviva l'Estate’ 2019: Stand gastronomici con piatti tipici liguri e serata danzante + Serata giovani : alle ore 21.00 ‘Le voci storiche di R.C.B. e La Premiata Band. Organizzazione a cura della Famia Dianese. Villa Scarsella, fino al 14 luglio

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

10.30-11.30. Drumcircle sulle spiagge di Lungomare delle Nazioni, fino al 14 luglio

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre



19.00. Sagra a cura dell’Associazione Cinofila Cervese. Area manifestazioni in Piazzale Olimpia, fino al 14 luglio

21.30. ‘M&T Festival’ (26a edizione): due ore con i grandi successi della musica italiana ed internazionale proposti dalla SuperBand. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

18.30. Festival Semi d'Estate: Massaggio sonoro con Marco Borea al Bastione di mezzodì



20.30. Il Trenino Turistico del Golfo: Diano Castello percorso storico-culturale con visita guidata ripetuto più volte. Partenza dal Bar Cervo, tutti i venerdì sino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO



21.00. DiJazz (2a edizione): serata di musica jazz con Mario Piacentini Trio in ‘Ancora Sogni’ + Ma Nu djJazz set (Riviera Gang Crew). Salotto Musicale in Piazza Duomo, anche domani (più info)



CAMPOROSSO

19.00. Festa della birra: Serate enogastronomiche e musicali a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’. Palatenda Bigauda, anche domani

COSIO D'ARROSCIA

21.00. Presentazione libro ‘No dieta con C.Al.M.A.’ della D.ssa Leslye Pario. Sala Polivalente, Via S. Antonio 1, ingresso gratuito (incasso a favore della Croce Bianca)

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



PIETRABRUNA

19.30. Sagra dei Ravioli in frazione Boscomare, anche domani



TRIORA



18.00. ‘Sirene Celestiali. Musica delle Monache da Quattrocento al Seicento’: concerto con il coro femminile internazionale diretto da Deborah Roberts e Laurie Stras. Compieta con brani di Giovanni Pierluigi da Palestrina. A cura dell’Associazione ‘Triora Musica’. Oratorio di San Giovanni Battista

FRANCIA

ANTIBES

19.00. 59esimo Festival internazionale di ‘Jazz à Juan’. Pinède Gould, Juan-les-Pins, fino al 21 luglio (per leggere nel dettaglio la programmazione cliccare questo link)

MONACO

9.00. ‘L'estate al Port Hercule’: giostre, campo da padel, playground da basket (fine luglio) e circuito di kart elettrico, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco (più info)

19.00-22.00. Meeting Internazionale di Atletica leggera Herculis EBS, IAAF Diamond League, organizzato dalla Federazione monegasca di atletica leggera. Stade Louis II (più info)

20.00. 14° Festival Internazionale di Organo di Monaco: Cine-concerto La passione di Giovanna d'Arco (Dreyer-) da Frédéric Deschamps, improvvisazione all'organo, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

20.30. Per Sporting Summer Festival 2019, concerto di Melody Gardot alla Salle Garnier dell’Opéra di Monte-Carlo (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



SABATO 13 LUGLIO

SANREMO

10.00. ‘Città di Sanremo’ Senior Championship: gare di tennis. Tennis Club Sanremo, corso Matuzia, fino al 14 luglio (info)

16.00. Arrivo della Transalp Classic (traversata in MTB) e della E-Transalp Experience (traversata in E-Bike) Limone Piemonte-Sanremo. Ciclabile a mare, accoglienza e buffet finale al Bar Sud Est, passeggiata a mare (info QUI e QUI)



17.00-22.00. Per ‘Forte d'Estate’ a cura dell'Associazione Spazivisivi, mostra di Ivo Saglietti dal titolo ‘Sotto la Tenda di Abramo - Deir Mar Musa El-Habasci’. Forte di Santa Tecla, fino all’8 agosto (più info)

18.00-20.00. ‘Il profumo delle note’: musica itinerante con esecuzioni di gruppi cameristici ed ‘Apericena’ finale. Parco di Villa Ormond (i dettagli a questo link)

18.30. Concerto per il XX anniversario dell’Accademia Internazionale di Musica ‘Voce e Violino’ guidata dalla Prof.ssa Lyuba Kazarnovskaya, Presidente dell'Accademia, cantante lirica. Royal Hotel Sanremo



19.15. Lorenzo Beccati presenta il suo libro ‘Il Resuscitatore’. Dialoga con l’autore Massimo Milone. Segue aperitivo. Giardino dei Ferri, ingresso libero

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time a cura Davide Laura, apprezzato violinista di origini sanremesi ma con esperienze importanti, in Italia e nel mondo (fino ad arrivare alla Scala di Milano) con Melodie jazz e manouche. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. ‘Tango sotto le stelle’: il trio Dettalles de tango e i ballerini Dolores Custo e Pasquale Bloise interpretano le calde atmosfere della musica latino americana. Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni 0184 595266

21.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, ‘Festa del ‘Pan e Pumata’: invito a gustare le 4+1 varietà di 'Pan e Pumata’ (panino con il pomodoro) proposte dai carugi collantini + Musica Pop italiana e internazionale a cura del gruppo ‘Ambaradan’. Piazza San Sebastiano

IMPERIA

21.00. ‘Liguria delle Arti’: spettacolo della bellezza che unisce storia dell'arte, musica, letteratura e teatro, ideato da Pino Petruzzelli. Si va alla scoperta del cartelame e degli affresca dei Carrega, un capolavoro di fine Settecento. Oratorio di San Pietro Apostolo, salita S. Pietro 1 a Porto Maurizio (i dettagli a questo link)



21.15. La Compagnia ‘Fabrica Teatro’ presenta uno spettacolo sulla condizione femminile dal titolo ‘Chi dice donna...’, con Elena Orsini e Teresa Gandolfo, luci Ambrogio Viale. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 49 55513

21.15. Per la rassegna ‘Un libro aperto: storie, parole, pagine’, incontro con Alberto Schiavone e il suo libro ‘Dolcissima abitudine’ (Guanda). Presenta Gaia Ammirati. Evento in collaborazione con il Festival Borgate dal vivo. Via Antica dell’Ospizio, a Oneglia, ingresso libero



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

18.00. ‘Non Solo Spiaggia 14’: inaugurazione della mostra della pittrice Vera Bogush + incontro con A. Malerba e F. Lorenzi su tema ‘Nico Orengo, poeta della pagina e della vita’. Sede SOMS, via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero (più info)



18.00. Festa a Torri: facile avvicinamento alle danze con il gruppo BalBosco d'Oc (h 18) + dalle 21, concerto con ballo a cura del Trio Garrig, formazione francese che esegue musiche occitane di Francia e Italia, e tradizionali dalla Spagna fino all'Argentina + cena con piatti tipici liguri. Frazione Torri

18.00-24.00. Ventimiglia Street Basket: Torneo a cura dello Sport Club Ventimiglia Basket nel Centro Storico, anche domani

19.00. ‘Una Notte al Forte’: apericena, dj set e visite guidate a cura dell’associazione Ventimiglia Viva. Forte dell’Annunziata (più info)

21.00. Concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia in frazione Latte

BORDIGHERA



9.00-12.00. Workshop di pittura botanica: incontro introduttivo all'acquarello botanico, protagonista la Bougainvillea che verrà ritratta dai partecipanti sotto la guida dell'illustratrice Chiara Trinchieri. Biblioteca Civica Internazionale

9.15-10.15. Stretching alla Rotonda di Sant'Ampelìo (fino al 20 luglio)

10.30-11.30. Circuito funzionale ai Giardini adiacenti il Chiosco della musica + Mini club al Chiosco della musica (fino al 20 luglio)

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: visita guidata alla scoperta dei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera e della mostra su Monet. A cura della Cooperatica Arcadia - Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo alle davanti all'ufficio Iat di Corso Vittorio Emanuele II 172, info 338 1375423

17.00-22.00. Apertura serale del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto

18.00 & 20.00. Passeggiate teatrali ‘Alla ricerca di fiamme di Punch e Gole di Piccione’: visita guidata nel territorio cittadino, animata dall’incontro con personaggi teatrali in costume, che raccontano con ironia la vita e l’arte del pittore impressionista Monet, ripercorrendo I luoghi da lui dipinti nel suo soggiorno in Riviera. Regia di Fulvia Roggero. Ritrovo davanti al Cancello di Villa Regina Margherita (due partenze)

19.00. Sagra del Pesce. Specialità di mare all’ombra degli ulivi dei Giardini Lowe di Via Vittorio Veneto, organizzata dalla Pro Loco Bordighera, fino al 14 luglio

20.30. Serata gastronomica danzante preceduta da piccolo spettacolo a cura del Teatro dei Mille Colori dal titolo ‘Magicos’. Sasso di Bordighera, info 328 3273672

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.30-21.30. Baby dance alla Rotonda di Sant'Ampelio (fino al 20 luglio)

OSPEDALETTI



11.00-24.00. ‘Festa Greca’ (1a edizione): mercatino, area street food ‘made in Grecia’, balli folkloristici. Lungomare, nei pressi di Piazza IV Novembre, ingresso gratuito, fino al 14 luglio (più info)

TAGGIA ARMA

19.00. 3a Edizione della ‘Festa della Musica’: gli operatori commerciali e turistici di Taggia collaborano per realizzare questa grande Festa musicale. Piazza Cavour a Taggia

21.30. ‘Gioco in piazza’: manifestazione di giochi e intrattenimento in collaborazione con l’Associazione ‘Il Cavallino Racing’ con allestimento di una mini pista di slot-car e di un simulatore di guida professionale + ring per simulazione lotte schermistiche. Piazza Chierotti, anche domani

RIVA LIGURE



21.00. Esibizione della Fanfara Alpina Sezionale ‘Colle di Nava’. Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Musica delle Piante: concerto di Renato Poletto. Sala Samuel Beckett del teatro dell’Albero

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Nettuno

18.30. ‘Brindando...con Diana’: aperitivo al Museo a cura dello staff del Museo Civico di Diano Marina: si parlerà di storie di vino degli antichi attraverso le anfore del Museo. Presenti i Sommelier FISAR della Delegazione di Imperia e Savona per la degustazione di una selezione di vini liguri (5 euro). MARM, Museo Civico Diano Marina, info 0183 497621

19.00. Sagra ‘Evviva l'Estate’ 2019: Stand gastronomici con piatti tipici liguri e serata danzante + Serata giovani : alle ore 21.00, musica live con Vanna Isaia. Organizzazione a cura della Famia Dianese. Villa Scarsella, fino al 14 luglio

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 (per saperne di più cliccare questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

10.30-11.30. Drumcircle sulle spiagge di Lungomare delle Nazioni, fino al 14 luglio

19.00. Sagra a cura dell’Associazione Cinofila Cervese. Area manifestazioni in Piazzale Olimpia, fino al 14 luglio

21.30. ‘M&T Festival’ (26a edizione): performance di uno personaggi più straordinari ed eclettici del mondo musicale italiano, Gegè Telesforo. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la Valle Dianese con percorso Diano S. Pietro – Diano Borganzo – Diano Roncagli – Evigno - Diano Arentino (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni sabato fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. Per il 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Uto Ughi al violino e Bruno Canino al Pianoforte. Sagrato dei Corallini (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

AIROLE



20.00. Festa del Turista con il gruppo ‘Simona e gli Eclipse’. Area Manifestazioni

BADALUCCO

18.00. ‘Bistrot dell'Ulivo’ (8a edizione): evento organizzato da Rossella e Franco Boeri Roi per discutere di agricoltura in valle. Il tema di quest'anno ‘10 anni di Bistrot: cosa è successo ai personaggi, cosa è successo ai premiati, cosa è successo nel mondo’. Con la partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura, dell’imprenditoria e dello spettacolo. Località Ortai (più info a questo link)



21.00. DiJazz (2a edizione): serata di musica jazz con l'Exploration Trio in Concerto + James Falco djJazz set (Adventures). Salotto Musicale in Piazza Duomo (più info)

CAMPOROSSO

19.00. Festa della birra: Serate enogastronomiche e musicali a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’. Palatenda Bigauda

CERIANA

19.00. ‘Ceriana’s Cookbook’: festa della cucina tradizionale del Ponente Ligure con stand delle pro loco, con tante sorprese e musica dal vivo a cura del Frankie G Trio. Ospite il Birrificio Baladin di Piozzo. Piazza Marconi, anche domani

CIPRESSA

20.00. Sagra e Musica con La Combriccola del Blasco. Torre Gallinaro

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MONTEGROSSO PIAN LATTE



19.00. Sagra delle Raviöre DE.CO., specialità tipica della Cucina Bianca a base di pasta ripiena con erbe spontanee: apertura stand gastronomici (h 19) + dalle ore 20 musica, ballo e DJ-Set con l’Orchestra ‘Fantasia’ di Sanremo. Area Manifestazioni



PIETRABRUNA

19.30. Sagra dei Ravioli in frazione Boscomare

PIEVE DI TECO



8.00. Escursione crepuscolare lungo il sentiero delle Vene nel Parco Naturale del Marguareis in compagnia delle guide di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava, info 338 7718703



ROCCHETTA NERVINA



20.00. Grande raviolata: a partire dalle ore 20, serata gastronomica e musica live con il gruppo ‘Black’s Moove Project’. Area Manifestazioni

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Spillo’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese



TRIORA



16.00. ‘Sirene Celestiali. Musica delle Monache da Quattrocento al Seicento’: concerto con il coro femminile internazionale diretto da Deborah Roberts e Laurie Stras. Concerto di musica sacra. A cura dell’Associazione ‘Triora Musica’. Oratorio di San Giovanni Battista



19.00. Festa della Madonna del Carmelo: serata gastronomica con ravioli, coniglio, rostelle e salsiccia e serata danzante con la band ‘Long Island’. Frazione Verdeggia

FRANCIA

ANTIBES

20.30. 59esimo Festival internazionale di ‘Jazz à Juan’. Pinède Gould, Juan-les-Pins, fino al 21 luglio (per leggere nel dettaglio la programmazione cliccare questo link)

MONACO

16.00. 14° Festival Internazionale di Organo di Monaco ‘Programma Bach’ con Benjamin Alard, organo, a cura della Direzione degli Affari Culturali. In programma: Bach. Chiesa Sainte-Dévote (più info)

20.00. 14° Festival Internazionale di Organo di Monaco ‘Bach en Suédois’ di Gunnar Idenstam, organo e Lisa Rydberg, violino barocco, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Chiesa del Sacro Cuore (più info)

20.00. Serata di gala con Didula, chitarrista, a cura di Gala Russe. Yacht Club di Monaco (più info)

20.30. Sporting Summer Festival 2019, Serata Fight Aids Monaco con The Beach Boys. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles (più info)

DOMENICA 14 LUGLIO

SANREMO



8.00-19.00. Mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e dell’usato. Piazza San Siro, Piazza Muccioli

10.00. ‘Città di Sanremo’ Senior Championship: ultimo giorno. Tennis Club Sanremo, corso Matuzia (info)

10.00-17.00. ‘Shitakusa & Kusamono: Scorci di Natura’: Workshop di composizioni erbacee in vaso progettate per accompagnamento espositivo del bonsai oppure singolarmente. Relatore esperto Paolo Giai. Parte teorica 10/12. Parte pratica 15/17. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, info 340 4002419

18.30. Per la rassegna ‘Venticinquenote’ presentazione del libro ‘I miei otto anni con Fabrizio De André’ di Giorgio Cordini. Sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino, ingresso libero

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show con il teatro del Mille Colori + Music Time a cura degli ‘Um a zero trio’ formato da Valbilene Coutinho (voce), Riccardo Anfosso alla chitarra ed Enzo Cioffi alla batteria (bossanova, samba e choro e brani di musica leggera italiana). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. San Valentino d'Estate: menù dedicato, ricco di piatti speciali pensati e realizzati per l'occasione accompagnato dalla musica di Davide Laura. Ristorante Buca Cena, Via Campo Golf 59, info 0184 557442 (più info)



21.00. ‘Uno Nessuno Centomila’: spettacolo con Enrico Lo Verso. Adattamento e regia a cura di Alessandra Pizzi. Teatro dell’Opera del Casinò, info 0184 595267

IMPERIA

18.30. ‘Un aperitivo per Pasquale’: momento di socializzazione nel ricordo di Pasquale Indulgenza. Teatro dell'Attrito

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

18.00-24.00. Ventimiglia Street Basket: Torneo a cura dello Sport Club Ventimiglia Basket nel Centro Storico, anche domani

BORDIGHERA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



18.00 & 20.00. ‘Alla ricerca di fiamme di Punch e gole di Piccione’: passeggiata teatrale animata dall’incontro con personaggi teatrali in costume, che raccontano con ironia la vita e l’arte del pittore impressionista Monet, ripercorrendo i sentieri nei quali dipinse nel suo soggiorno in Riviera e i paesaggi (10 euro). Due partenze da Villa Regina Margherita, info 3477851494

17.00-20.00. Apertura serale del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Via Romana 39, info 0184 263601

19.00. Sagra del Pesce. Specialità di mare all’ombra degli ulivi dei Giardini Lowe di Via Vittorio Veneto, organizzata dalla Pro Loco Bordighera

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI



11.00-24.00. ‘Festa Greca’ (1a edizione): mercatino, area street food ‘made in Grecia’, balli folkloristici. Lungomare, nei pressi di Piazza IV Novembre, ingresso gratuito, fino al 14 luglio (più info)

TAGGIA ARMA



9.30. Escursione in Valle Argentina con lo streambed trekking (obbligatorio saper nuotare). A cura dell’Associazione ‘Monesi Young’. Ritrovo alle 9.30 presso la stazione ferroviaria di Taggia oppure alle ore 9 a Imperia Oneglia (parcheggio Agnesi), info 333 5824314



10.00-17.00. Regata di classe 420/Equipe/Feva a cura dell’Associazione Circolo Nautico Arma. Specchio acqueo cittadino

21.30. ‘Gioco in piazza’: manifestazione di giochi e intrattenimento in collaborazione con l’Associazione ‘Il Cavallino Racing’ con allestimento di una mini pista di slot-car e di un simulatore di guida professionale + ring per simulazione lotte schermistiche. Piazza Chierotti

21.30. Per ‘Taggia in Teatro 2019’ (6a edizione), spettacolo teatrale ‘In flagrante delicto’ in collaborazione con la Compagnia della Luna di Roma e l’Associazione Culturale Teatro del Banchero (a pagamento). Anfiteatro del Castello (più info)

8.00. Fiera della Riviera dei Fiori con Animazione per Bambini. Lungomare

SAN LORENZO AL MARE



11.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, Marco Magnone presenta ‘La mia estate indaco’, Mondadori. Incontro per ragazzi in spiaggia.Bagni U Nustromù (più info)

18.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, Trekking letterario al chiaro di luna con Marco Magnone a cura di Barbara Campanini, guida escursionistica certificata. Ritrovo sul lungomare, info 346 7944194 (più info)

DIANO MARINA



19.00. Sagra ‘Evviva l'Estate’ 2019: Stand gastronomici con piatti tipici liguri e serata danzante + Serata giovani : alle ore 21.00, musica live con Lella Blu. Organizzazione a cura della Famia Dianese. Villa Scarsella

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



21.30. Per ‘Diano Cover’, concerto di Ronnie Jones & The Nite Life: Ronnie Jones (voce), Lillo Rogati (basso), Damiano Marino (chitarra), Pablo Leoni (batteria), Heggy Vezzano (chitarra). Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.30-11.30. Drumcircle sulle spiagge di Lungomare delle Nazioni

19.00. Sagra a cura dell’Associazione Cinofila Cervese. Area manifestazioni in Piazzale Olimpia

21.30. ‘M&T Festival’ (26a edizione): serata finale con le canzoni autobiografiche della Sergio Moses Band. Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA

BORGOMARO

21.00. Presentazione del Polittico dei SS. Nazario e Celso a cura del Dott. Alfonso Sista (Funzionario Storico dell’Arte Responsabile per la Provincia di Imperia della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona) e Riccardo Bonifacio (Restauratore esperto nella conservazione e recupero di opere d’arte). Rinfresco al termine. Pieve dei SS. Nazario e Celso, ingresso libero

CERIANA

19.00. ‘Ceriana’s Cookbook’: festa della cucina tradizionale del Ponente Ligure con stand delle pro loco, con tante sorprese e musica dal vivo a cura dell’orchestra ‘Simona e gli Eclypse’. Ospite il Birrificio Baladin di Piozzo. Piazza Marconi

COSTARAINERA

18.00. ‘L’Ombra di Perseo’: presentazione a cura di Daniela Mencarelli. Piazza del paese

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MONTALTO



21.00. ‘M’Ama non M’Ama - storie d’amore e disamore’: performance a cura dell’Associazione Maria Grazia Vivaldi e Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. con la partecipazione de gruppo Mostly Harmless. Piazza San Giovanni Battista, ingresso libero



OLIVETTA SAN MICHELE



21.15. 27a edizione del Festival di Musica da Camera di Fanghetto: concerto del Trio Opera Viva costituito da Joachim Forlani, Valentina Rebaudo e Sébastien Gex che eseguono la prima italiana della Sinfonia n.40 di Mozart per due clarinetti e corno di bassetto. Piazza della frazione di Fanghetto



PIETRABRUNA

9.00. Pietrabruna Bike Road: Randonné, ciclismo su strada. Partenza da Pietrabruna (i dettagli a questo link)

PIEVE DI TECO



9.00-19.00. ‘Artigianarte’: artigianato artistico, laboratori per grandi e piccini, negozi aperti fino a sera, musica live e ‘Street Food’ proposto dai ristoratori e dalle botteghe locali. Portici del paese (ogni seconda domenica del mese)



TRIORA



10.30. Per la Festa della Madonna del Carmelo, Santa Messa e processione per le vie del paese. Frazione Verdeggia

FRANCIA

ANTIBES

20.30. 59esimo Festival internazionale di ‘Jazz à Juan’. Pinède Gould, Juan-les-Pins, fino al 21 luglio (per leggere nel dettaglio la programmazione cliccare questo link)

CANNES



22.00. Festival d’Arte Pirotecnica con esibizione della Germania. Baia della città (più info)



MONACO

17.00. 14° Festival Internazionale di Organo di Monaco ‘Organo a 4 mani...e 4 piedi...’ con Guy Bovet e Viviane Loriaut, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

