Ventimiglia: ufficio staff del Sindaco, le minoranze presentano un’interpellanza sull’inquadramento dirigenziale di Marco Prestileo

“Al momento l'ufficio Staff del Sindaco si compone soltanto di due figure professionali: la dott.ssa Fabiana Ragno, nella posizione di categoria C, e il dott. Armando Bosio quale dipendente a tempo indeterminato dell’Ente. Si è appreso dai giornali che sarà, inoltre, il dott. Prestileo a far parte dello Staff con inquadramento dirigenziale più trattamento accessorio di 6.000 euro lordi mensili, ma al momento non risulta alcun provvedimento di nomina edi designazione.” E’ quanto si legge nell’interpellanza presentata dalle minoranze del Comune di Ventimiglia in merito alla posizione in oggetto che dovrà entrare a far parte dell’ufficio Staff del Sindaco, ma per la quale pare non vi sia alcuna nomina ufficiale.

Al Sindaco e alla Giunta viene chiesto, inoltre, quale sia la spesa complessiva per 12 mensilità delle due posizioni esterne dello Staff per l'Ente, comprensivo di stipendio base, tredicesima, trattamento accessorio, contributi, IRAP e tasse. "In base a quale titolo - concludono nell’interpellanza - stante l’assenza di un suo decreto di nomina - il dott. Prestileo acceda agli uffici ed alle pratiche comunali, prenda parte all'attività amministrativa dell'Ente, impartisca ordini ai dipendenti comunali, partecipi a incontri istituzionali e alla riorganizzazione della macchina amministrativa.”