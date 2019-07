Ventimiglia: dimissioni di Alberto Maggi, il sostegno dell'ex Sindaco Enrico Ioculano "Mi auguro che ci ripensi, è stato una risorsa per la città"

“Più le persone hanno ruoli di prima linea più sono soggette ad attacchi, spesso pretestuosi. Per questo motivo, in relazione alle dimissioni del presidente del comitato di quartiere delle Gianchette, Alberto Maggi, non posso che esprimere il mio rammarico per questa decisione.” A dirlo è Enrico Ioculano, ex Sindaco della città di confine, oggi consigliere di minoranza il quale spera che ci possano essere i margini per un ripensamento da parte di Maggi: “Una persona seria - continua - che ha saputo discutere con le istituzioni, con l'amministrazione comunali, con le forze dell'ordine e con altre associazioni, in modo pacato e umile, ma sempre con grande determinazione.

Con lui e il suo gruppo di sostegno abbiamo dato per la prima volta una sede al Comitato di quartiere, che più di altri ne aveva necessità, abbiamo patrocinato e organizzato eventi e dato uno spazio aggregativo alla comunità, trascurata per anni.

A lui va un forte attestato di stima e un ringraziamento per quanto fatto, non solo come ex Sindaco, ma da parte di tutta la società civile che ha vissuto con lui momenti pregnanti dei trascorsi della nostra città.”