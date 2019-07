Camporosso: una nuova strada collegherà via Braie a via 1° maggio, Gibelli “La pista ciclabile avrà così una sua sede” (Foto)

Un nuovo tratto di strada collegherà via Braie a via 1°maggio, probabilmente prendere il nome di 'via 2 giugno'. Ad annunciarlo è il Sindaco di Camporosso Davide Gibelli a seguito di alcuni lavori di asfaltatura che sono stati eseguiti sul tratto interessato, prima sterrato.

“La strada è stata asfaltata - spiega il primo cittadino - ed è stata resa sicura e percorribile, manca solo l’impianto di illuminazione che sarà realizzato. Questo intervento ci consentirà di fare una modifica alla viabilità". L’intento è quello di realizzare un anello a senso unico di marcia che, eliminando il doppio senso, consentirà di dare alla pista ciclabile una sua sede propria su via 1° maggio, aumentando ovviamente la sicurezza e la fruibilità di quest’ultima.

“Da un lato abbiamo voluto rendere utilizzabile un tratto stradale sterrato e non percorribile - ha detto Gibelli - ma anche creare una circolazione stradale più sicura.” L’intervento è stato realizzato dalla ditta Masala, progettato dall’ingegner Francesco Mezzatesta e ha previsto un impegno di spesa di 70 mila euro, provenienti da fondi ministeriali.