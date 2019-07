Area Sanremo: il consigliere di Fratelli d'Italia Luca Lombardi presenta una question time in Consiglio Comunale

Fratelli d’Italia presenta una question time su Area Sanremo, chiedendo all’amministrazione comunale se siano già state programmate tappe e date relative al tour del concorso canoro, da cui fuoriescono i talenti della musica italiana che partecipano a Sanremo Giovani, la sezione per le nuove proposte del Festival di Sanremo.



Il consigliere comunale di FdI Luca Lombardi interpella Sindaco e giunta per chiedere lumi sulle tempistiche e sulle modalità di reperimento delle sponsorizzazioni che serviranno a coprire i costi, sponsor che l’anno scorso hanno versato nelle casse della Rai circa 150mila euro.



Lombardi chiede inoltre di conoscere la location e la formula di Sanremo Giovani, “viste le notizie trapelate nelle ultime settimane – si legge nella question time - che parlano di una riduzione ad una serata della manifestazione dedicata alle giovani promesse e considerato che durante la presentazione dei palinsesti 2019/2020 della RAI non si è parlato né del Festival di Sanremo, che quest’anno giunge alla sua 70° edizione, né, tanto meno, di Sanremo Giovani e Area Sanremo”.



In allegato l'interpellanza.