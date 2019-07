Sanremo: per ‘Aperitivo al Tenco’, Presentazione libro ‘I miei 8 anni con Fabrizio De André' di e con Giorgio Cordini

Nuovo appuntamento con Venticinque note: gli happening culturali organizzati dal Club Tenco durante tutto l’anno presso la sede del Club.

E’ in programma, infatti, domenica 14 luglio, la presentazione del libro del musicista Giorgio Cordini I miei 8 anni con Fabrizio De André. L’autore sarà anche interprete di alcuni brani musicali.

«Il 2019 ha segnato la realizzazione di un nuovo progetto - ha spiegato Cordini -. È un progetto cui tengo in modo particolare, anche se è legato solo indirettamente alla musica: si tratta di un libro, una raccolta di brevi episodi, nei quali ho descritto il periodo, che abbraccia l’arco di circa otto anni, nel corso del quale ho suonato chitarre, mandolino, bouzouki a fianco di Fabrizio De André».

«Ho raccontato - ha proseguito - i momenti che più mi sono rimasti impressi nella memoria, le situazioni che più mi hanno toccato, suscitando emozioni soprattutto gioiose, ma a volte anche tensioni e inquietudini, insomma quelle vicende che credo valga la pena di riportare per chi, come me, ha amato Fabrizio e di lui sente ancora la mancanza».

«L’uscita del libro - ha concluso - coincide proprio con il ventesimo anniversario della scomparsa di Fabrizio De André, a sottolineare l’intensità del ricordo e dell’affetto che mi legano, insieme a tanti appassionati, al cantautore genovese e che il passare del tempo ha reso ancora più vivi».

L’incontro è previsto per le ore 18.30 nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino. Ingresso libero.

Il prossimo appuntamento organizzato dal Club Tenco è previsto per il 28 luglio con IL TENCO ASCOLTA, sempre a Sanremo, all’Anfiteatro San Costanzo.