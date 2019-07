Gita ed escursione notturna tra San Bernardo di Mendatica ed il Saccarello per il plenilunio di martedì sera

Il prossimo plenilunio si avrà nella notte tra martedì e mercoledì prossimi ma, in quella notte, si potrà anche osservare l’eclissi parziale del nostro satellite. Approfittando dell’avvenimento le locali sezioni del Club Alpino Italiano hanno organizzato un’escursione in notturna (aperta a chiunque interessato) lungo il Sentiero Italia CAI nel tratto a cavallo tra la provincia di Imperia e quella di Cuneo, che da San Bernardo di Mendatica sale in cresta sino a raggiungere la cima del Monte Saccarello.

La partenza da San Bernardo di Mendatica è alle 19 e l’escursione, eccezionalmente panoramica e piena di atmosfera, si concluderà al Rifugio Sanremo con una festa conviviale (offerta dal CAI) e il meritato riposo. Per qualunque informazione e per prenotare il pernotto telefonare ai numeri 333 5901304 (Bruno) e 339 6120901 (Elena).

Il Sentiero Italia CAI, percorso inaugurato a marzo 2019 e suddiviso in 400 tappe, parte dalla località di Santa Teresa di Gallura in provincia di Sassari e prosegue poi dalla Sicilia lungo tutta la dorsale appenninica e il versante meridionale delle Alpi fino a Muggia, in provincia di Trieste.