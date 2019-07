Domenica Marcello Prayer è Gesualdo da Venosa ne “In Flagrante delicto” al Festival Taggia in Teatro

Mancano poche ore al primo dei 4 appuntamenti del Festival Taggia in Teatro 2019, che si svolgerà all'Anfiteatro del Castello di Taggia, dal 14 luglio al 1° agosto (ore 21:30).

Domenica il Direttore Artistico del Teatro del Banchéro, Marcello Prayer, sarà impegnato nel ridare vita a Gesualdo da Venosa, il Principe dei Musici ne “In Flagrante delicto” per la regia di Roberto Aldorasi. Uno spettacolo prodotto dalla Compagnia della Luna di Roma, fondata da Niccolò Piovani. “In Flagrante delicto” è un lavoro di ricostruzione e ricerca, di verità storica e riproposizione poetica, fra storia, mito e leggenda. E' il tentativo di sottrarre all’oblio un personaggio dall’ombra inquietante, pieno di contraddizioni e turbamenti, e un tempo, quello tra fine Cinquecento e inizio Seicento, cupo e violento, eppure ricco di scoperte rivoluzionarie. Il tutto esplorando il confine tra narrazione e teatro drammatico.

BIGLIETTI E PREVENDITE

Il biglietto d'ingresso per ogni rappresentazione è di 15,00 €. L'abbonamento per le 4 serate è di 48,00 €. Prevendita : +39 333 282 0196. Prevendita online su Eventbrite.

Domenica 14 luglio

La Compagnia della Luna di Roma

Marcello Prayer

In Flagrante Delicto

di Francesco Niccolini

Regia: Roberto Aldorasi.



Sabato 20 luglio

Teatro del Banchéro

LB, Luigi Banchéro, una storia d’amore e di coltello

di Gianni Cascone

Adattamento e regia: Giorgia Brusco.



Giovedì 25 luglio

Compagnia Fools di Torino

accompagnati dall'Ensemble Les Rencontres de Nice

Hell, Le Quattro Stagioni dell'Inferno

ovvero L'Inferno di Dante e le 4 Stagioni di Vivaldi

Regia: Luigi Orfeo.



Giovedì 1° agosto

Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto

Romeo e Giulietta, un amore saltimbanco

Soggetto originale e regia: Marco Zoppello.