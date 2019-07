Arma di Taggia: Simone Parodi sarà l'ospite d'onore questa sera in piazza Chierotti per 'Stelle dello Sport'

3a edizione di ‘Stelle dello Sport’ questa sera in piazza Chierotti ad Arma di Taggia. E’ la serata dedicata a Simone Parodi, un ragazzo cresciuto ad Arma e che ha vinto tantissimo: campionati, una Coppa Italia, una supercoppa italiana ed una Coppa CEV, ma anche la medaglia di bronzo al campionato europeo 2003.

In cinque annate si è aggiudicato due scudetti e due Supercoppe italiane mentre, con la nazionale, ha vinto la medaglia di bronzo sia alle Olimpiadi di Londra che alla World League 2013 e 2014, oltre alla medaglia d'argento al campionato europeo 2013.

Nel corso della serata verranno consegnati tantissimi premi per i ragazzi che si sono messi in risalto per i risultati e l’impegno profuso nello sport. Tra i premiati un campione del mondo, un campione europeo e moltissimi ragazzi che partecipano a gare di rilievo nazionale e regionale, nonché diverse menzioni speciali tra cui Fabio Fognini che è entrato nell’olimpo della top ten nel ranking Atp.