Antonella Clerici ai margini della Rai e “Sanremo Young” a rischio? Parla il manager Lucio Presta: “Nulla è stato previsto nella stagione 19/20”

Sono giorni di grande agitazione in casa Rai, specie nel mondo legato al Festival di Sanremo, dopo la presentazione dei palinsesti 2019/2020. La grande assente, impossibile da non notare, è Antonella Clerici, esclusa dai programmi e, quindi, ai margini di corso Mazzini in vista della prossima stagione. Lecito chiedersi che fine farà “Sanremo Young”, il programma di giovani talenti che seguiva il Festival di Sanremo per altre cinque serate in diretta dalla nostra città.

Tra le varie polemiche e voci interviene anche il noto manager Lucio Presta (per qualcuno vicino anche alla direzione artistica del Festival) che, con un ‘tweet’, dice la propria: “La storia di Antonella Clerici su RaiUno è fatta di grandi successi, due Sanremo, uno ancora imbattuto per ascolto generale. Coraggio e determinazione, sperimentazione! Al momento nulla è stato previsto nella stagione 19/20, questo per amore di verità”.