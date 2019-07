Ospedaletti: per 35 anni hanno amato la città delle rose, ora non ci sono più. Il ricordo del figlio

Hanno fatto le loro vacanze ad Ospedaletti per circa 35 anni, passando la maggior parte del loro tempo alle ‘Serre’, oltre il circuito, e da qualche anno avevano comprato un appartamentino in via Jonquere.

Si tratta do Gianni e Luciana Baldi che, purtroppo, il 2 maggio lui e l’11 giugno lei, ci hanno lasciati. E’ questo il ricordo di Stefano Baldi, il figlio. Gianni e Luciana vivevano ad Ospedaletti in inverno (da fine gennaio a Pasqua, più o meno), l'estate e l'autunno (il loro anniversario di nozze era il 12 ottobre).

Da qualche anno non venivano più nella città delle rose ed anche la casa è stata venduta due anni fa. Ma, per almeno 35 anni sono andati al mare, passeggiavano sul lungomare e festeggiavano i pignurin e gli alpini.