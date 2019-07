Imperia: operazione antidroga della Polizia, segnalati alcuni giovani alla Prefettura per uso di droga

Nuova operazione antidroga, ieri pomeriggio ad Imperia, per gli agenti della Squadra Volante, che hanno fermato due giovani trovati in possesso di droga.

Gli genti hanno visto uno giovane in via Vecchia Piemonte, notando che si trattava di una loro conoscenza per i precedenti di polizia a carico, tra cui estorsione, furto, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Addosso al 27enne, nato in Campania ma residente ad Imperia, è stato trovato 1 grammo di hashish ed il giovane ha dichiarato di essere ad utilizzo personale.

In via Costanzo, invece, è stato trovato un gruppo di altri giovani, intenti a bere alcolici. Uno di loro, 20enne con trascorsi di polizia per furto, spaccio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre ad un obbligo di firma disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre un altro ne aveva per rapina, furto, lesioni personali, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e danneggiamento. Il terzo è aveva precedenti per danneggiamento, deturpamento, imbrattamento aggravato e furto e, infine, il quarto (di 28 anni) che aveva una sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza.

Proprio quest’ultimo, alla presenza degli agenti, cercando di non farsi vedere ha lasciato cadere a terra una confezione in cellophane tentando di calciarla sotto l’autovettura di servizio. All’interno c’erano 3 palline di hashish del peso complessivo di 1,47 grammi. Anche in questo caso la droga è stata sequestrata e il giovane segnalato in Prefettura per la sanzione amministrativa.