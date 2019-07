Donna perde il controllo dell'auto sull'Aurelia Bis: con l'auto finisce contro la parete della galleria (Foto)

Incidente stradale, questo pomeriggio intorno alle 18 sull’Aurelia Bis in direzione Taggia, all’interno della galleria dopo Valle Armea. Secondo una prima ricostruzione una donna di 30 anni, al volante della sua auto, ne ha perso il controllo rimbalzando contro la parete della galleria.

E’ stata soccorsa da un uomo ed una donna che erano dietro di lei in macchina, gli stessi che hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed il personale medico del 118. La donna è stata portata in ospedale, in codice giallo di media gravità.