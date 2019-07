Ospedaletti: realizzazione del nuovo parcheggio di corso Marconi, il ringraziamento di 'Ospedaletti per Tutti'

‘Ospedaletti per Tutti’ ringrazia i funzionari dell'ufficio tecnico per l'impegno e la dedizione dimostrati nella realizzazione del nuovo parcheggio di corso Marconi, adiacente il plesso scolastico.

L'area, dismessa ormai da anni e che ospitava il ‘trenino estivo’, non ha avuto costi per le casse comunali in quanto è stato realizzato come onere di urbanizzazione da un privato.

L'idea nata dalla collaborazione tra gli uffici e l'Amministrazione Blancardi, vede realizzarsi 18 posteggi liberi (di cui uno riservato ai diversamente abili) collegati sia alle scuole che al sottostante campo da calcio in modo da garantire maggior sicurezza alle famiglie che frequentano la zona.