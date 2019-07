Ospedaletti: occhio (e orecchio) alle emissioni sonore durante le serate, scattano il regolamento ed i controlli

Il Comune di Ospedaletti ha emanato il regolamento per il mantenimento della salute pubblica anche sotto il profilo dell’inquinamento acustico negli ambienti di vita interni ed esterni.

Si tratta di un documento che, ovviamente, mette una serie di paletti a chi vuole organizzare eventi, spettacoli e serate ma, ovviamente, tiene conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e delle sagre popolari e delle manifestazioni collegate.

Sarà vietato l’uso all’aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore. Le aree interessate dall’Ordinanza sono quelle circoscritte a monte dalla linea a nord di demarcazione di corso Marconi (Circuito, via Cavour) e a valle dalla linea di battigia (linea del mare).

Le manifestazioni popolari, come la Sagra du Pignurin, Summer Music, Notte Orange ed il Carnevale Estivo, ma anche le sagre in genere e gli spettacoli musicali e di cabaret concentrati nelle aree dell’Anfiteatro Comunale dei Giardini di Pian d’Asche’, nelle piazze cittadine e sulle zone di litorale interessato ed autorizzato, possono essere effettuate con il limite delle ore 24. Nel caso in cui si svolgano al sabato o nei prefestivi sarà possibile protrarlo fino all’una.

Per le manifestazioni: Sagra du Pignurin, Summer Music, Notte Orange ed il Carnevale Estivo sarà possibile derogare i limiti attualmente stabiliti in un massimo di 45 Db di emissione musicale e di rumori (e 50 nel periodo notturno dalle 22 alle 6) in 70 Db in emissione e 75 in immissione fino alla conclusione delle evento.

Le manifestazioni sportive in genere potranno essere effettuate entro le 24 con deroga ai limiti attualmente stabiliti, fino ad un massimo di 70 Db in emissione (dalle 22 alle 24). Le manifestazioni cinematografiche, previste nelle piazze cittadine e nell’auditorium comunale, potranno essere effettuate entro le 24, con un limite differenziale di deroga al regolamento acustico di 70 Db.

Tutti gli spettacoli viaggianti e spettacoli di strada in genere, potranno essere effettuati entro le 24, con un limite in deroga al regolamento acustico di 60 Db (dalle 22 alle 24). Nei pubblici esercizi, i titolari potranno chiedere la deroga per un massimo di 4 volte al mese, concedibile con il limite differenziale acustico massimo di 70 db in emissione.

Le eventuali violazioni del regolamento potranno portare a multe tra 516 e 5.164 euro mentre, per tutte le altre violazioni all’ordinanza, le multe andranno da 1.032 a 10.329 euro.