Imperia: il 18 luglio torna la 'Cena in Bianco', sarà dedicata a Genova

Si terrà giovedì 18 luglio la quarta edizione della 'Cena in Bianco', organizzata dal comitato 'inVia'.



"Siamo giunti alla 4° edizione della Cena in Bianco. - spiegano gli organizzatori - I commercianti del Salottino di via dell'Ospedale e del comitato spontaneo di inVia anche quest'anno sono riusciti ad organizzare questo evento.

Come l'anno passato la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune che ha deciso di appoggiare questo tipo di eventi per il rilancio della città e dei centri storici.

L'anno passato si è deciso di annullare l'evento in quanto la data ha coinciso con i fatti tragici di Genova ed è per questo che quest'anno la cena sarà dedicata a Genova e a tutti i genovesi.

Giovedì 18 luglio alle ore 20 via dell'Ospedale e via V.Monti si vestiranno di Bianco per la tradizionale cena di condivisione, dove “mise en place” e abbigliamento saranno rigorosamente bianchi. I partecipanti provvederanno a portare con sé l'occorrente per imbandire la tavola con piatti di porcellana, bicchieri di vetro e posate (vietata la plastica), mentre i tavoli e le sedie verranno gentilmente messi a disposizione dal Comune e dal Comitato San Giovanni. Il cibo preparato dai commensali sarà condivisi con i propri vicini di tavolo. È una cena per tutti, una cena di condivisione del ritrovarsi tutti insieme per strada a condividere del cibo a parlare a riscoprire il piacere di stare insieme.

Quest'anno si vuole anche superare il record delle passate edizioni dove si sono contate più di 350 persone.

Ci si può ancora iscrivere, per partecipare a questa iniziativa, recatevi in uno dei negozi che espone la locandina per prenotare i vostri posti oppure contattate:

Laura 339 3630461

Giulia 334 2644228

Iscrizioni aperte fino a domenica 14 luglio".