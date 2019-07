Festa alla casa di riposo di Dolceacqua, i ringraziamenti della Fondazione Mons. Tornatore e Padre Mauro (foto)

Come ogni anno presso la casa di riposo di Dolceacqua si è svolto il festino con grigliata.

“Come consuetudine – spiegano dall’Istituto - hanno partecipato dipendenti, amici, gli ospiti e i parenti che intervengono sempre con gioia a questo bellissimo evento. La Fondazione Mons. Tornatore e padre Mauro ringraziano tutti coloro che hanno dato una mano nella realizzazione. in particolar modo coglie l’occasione per un ringraziamento speciale a Beatrice che sempre si prodiga con le sue canzoni ad allietare le feste che si svolgono tutto l’anno, ed anche alla Banda cittadina di Dolceacqua che con la sua musica ha rallegrato tutte le persone presenti. Il nostro obbiettivo è quello di far sentire i nostri ospiti parte di una grande famiglia. Grazie ancora a tutti”.