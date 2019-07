Enpa di Sanremo: la bellissima Sabbia cerca casa

Non so se ricordate la sua storia? Lei è arrivata dal sud sperando di trovare quello che ogni peloso cerca. Purtroppo dopo 8 giorni si sono aperte le porte del canile.

Sabbia è dolcissima, giovane, poco più di 1 anno e mezzo. È indubbiamente la più bella del canile, una nuvola bianca di pelo con due occhioni color ambra.

Può una principessa continuare a stare rinchiusa?

Sabbia si preferisce affidare come figlia unica e a famiglie che hanno già esperienza con i cani.

Per più informazioni venite a trovarci al Rifugio in Strada San Pietro 96.

Aperto tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18.30. Chiuso domenica e festivi. Telefono 0184575000