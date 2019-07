Ventimiglia: prosegue al bar Lume, la mostra delle opere di Angelo Vinciguerra

L'esposizione di alcuni quadri di Angelo Vinciguerra (1929-2017) prosegue presso il bar Lume di via Sottoconvento 59 a Ventimiglia. Grazie al figlio Giuseppe Henri si evidenzia, fra le cartoline di viaggio figura un quadro di intonazione balneare, considerata la stagione in corso (foto E.Raneri). Per contatti cell. 366 9788576.