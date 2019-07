Ventimiglia: il 19 luglio, recital di teatro e musica di Violante Placido al Forte dell'Annunziata

Grande spettacolo di teatro musica, con Violante Placido. Teatro di questa nuova produzione sarà, il 19 luglio, alle ore 21, la Fortezza dell'Annunziata di Ventimiglia, con il suo panorama mozzafiato a picco sul mare.

Borgate dal Vivo torna in questa suggestiva location, dopo la partenza del festival 2018, che vide proprio la città di Ventimiglia, protagonista. Violante Placido incanterà il pubblico con il suo recital, accompagnata da due musicisti, sulle tracce di uno dei brani più celebri della musica classica.

Chi ha dato il nome alla celeberrima composizione in La minore che ha accompagnato generazioni di studenti di pianoforte? Per Elisa (Für Elise) è una breve composizione per pianoforte scritta da Ludwig van Beethoven nel 1810. È uno dei brani più familiari di tutta la musica occidentale, fa parte delle 25 bagatelle, brevi pezzi per pianoforte composti da Beethoven in vari periodi. Poiché non è mai esistita nella vita del compositore nessuna Elisa, l’ipotesi più accreditata vuole che originariamente il brano fosse dedicato a Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza; di recente, lo studioso berlinese Klaus Martin Kopitz ha ipotizzato che ad ispirare Beethoven sia stata Elisabeth Röckel, cantante tedesca spesso nota anche come Elise. E c’è anche chi sostiene che non fu Beethoven a scrivere 'Per Elisa'…

"L’intenzione dello spettacolo a partire da Elisa è quella di indagare il ruolo delle donne e dell’amore nella vita di Beethoven. Tutti sanno quanto fosse difficile la personalità di Beethoven. Quanto dunque poteva essere ancora più complicato il suo rapporto con le donne? Beethoven non si sposò, malgrado si dichiarasse a molte donne, fu parecchio sfortunato e riuscì raramente a portare a buon fine le sue conquiste. I motivi erano diversi: alcune erano spaventate dal suo comportamento bizzarro, altre erano di rango nobiliare e dunque a lui inaccessibili, altre ancora erano già sposate".

