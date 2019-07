Sanremo: Enrico Lo Verso torna al Teatro del Casinò con 'Uno Nessuno Centomila'

A poco più di un anno di distanza dal debutto sui palcoscenici della Liguria, torna UNO NESSUNO CENTOMILA con Enrico Lo Verso, per la regia di Alessandra Pizzi. Per l’attore palermitano e per il suo monologo “di successo” è il gradito ritorno in una regione che ama e in una terra che più volte lo ha accolto con affetto e attenzione.

Ritorna a Sanremo, quindi, a calcare quel palcoscenico del Teatro del Casinò (14 luglio) già così caro a Pirandello, e prosegue il tour a Sestri Levante dove si esibirà il 16 luglio sul palco dell’Arena Conchiglia.

Tre anni di tournèe e oltre 350 repliche per uno spettacolo “nato per gioco” come lo stesso Lo Verso più volte ha dichiarato, ma che è servito a riportarlo alle scene dopo 12 anni di assenza.

“Non volevo fare teatro” dichiara Lo Verso “perché mi annoiava, troppo pieno di gente piena che piuttosto che dare al pubblico prende. Così quando Alessandra Pizzi (che non conoscevo” mi ha proposto lo spettacolo, le ho detto: no, grazie. Mi ha convinta con questa determinazione a mettere in scena un monologo, tratto addirittura da un libro. Ho letto il testo è ho sentito che, almeno per senso del dovere, andava fatto”.

Così, alle 21:00 del 14 e del 16 luglio, darà corpo e voce ai personaggi del romanzo più celebre di Pirandello, rendendo omaggio ad uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi.

Acclamato dalla critica e dal pubblico soprattutto dei più giovani, lo spettacolo ha ricevuto a Busto Arsizio il “Premio Delia Cajelli per il Teatro”, nell'ambito della Seconda Edizione delle Giornate Pirandelliane promosse dall'associazione Educarte in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento. Nella scorsa stagione ha vinto il Premio Franco Enriquez per la migliore interpretazione e la migliore regia. Ospite dei più importanti Festival e Teatri nazionali ed internazionali, da oltre un anno Uno Nessuno Centomila sta percorrendo l’Italia in una lunga e fortunata tournée che sino ad ora ha registrato il sold-out quasi ovunque.

